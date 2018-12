Autostrade per l’Italia comunica che sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione programmati in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, dalle ore 21:00 di giovedì 6 alle ore 06:00 di venerdì 7 dicembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Vasto nord, verso Pescara.