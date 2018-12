ovanotti farà tappa a Vasto nel suo tour Jova Beach party

Jovanotti farà tappa a Vasto nel suo tour Jova Beach party.

Sabato 17 agosto il Jova Beach party 2019, il tour estivo di Jovanotti, che per cinque settimane si svolgerà in tutta Italia, si fermerà anche a Vasto. I dettagli sono stati svelati nel corso di una diretta Facebook sulla pagina del Comune di Vasto. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone, a partire dalle ore 10 del 7 dicembre 2018.