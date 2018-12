Le liste di maggioranza: "Lo scarso coraggio del Pd di San Salvo"

É chiara la posizione strumentale speculativa del PD: non hanno avuto il coraggio di mettersi contro la criminalità organizzata tacendo del tutto sull'operazione Evelyn ed oggi che si parla di un furto, grave, ma capitato più volte sotto la loro amministrazione pensano di poter dare di nuovo lezioni. Al PD suggeriamo di avere un po' più di coraggio contro i forti e un po' più di amore verso San Salvo. Ci saremmo aspettati un commento “a caldo” dopo gli ultimi arresti ed invece è stridente il loro silenzio assoluto. Tornano ora a parlare, ma per dire che cosa? A quanto pare i consiglieri di minoranza di ciò che resta il PD a San Salvo vivono una realtà parallela a tal punto da non essere attenti all’impegno delle forze dell’ordine, in particolare in questo ultimo anno, e ancor più alle iniziative dell’Amministrazione Comunale con i vertici istituzionali per non spegnere l’interesse, e quindi non abbassando mai il livello di guardia, sul tema della legalità e della sicurezza in questa Città. Siamo in attesa degli illuminati suggerimenti del PD di San Salvo in materia di sicurezza. Sinora solo chiacchiere e distintivo. A quanto pare non ne hanno di ricette salvifiche visto cosa accade nei comuni dove sono loro ad amministrare e la lista degli episodi di cronaca appare interminabile. L’amministrazione Comunale di San Salvo è sempre vicina ai cittadini, ai commercianti, alle imprese nella difesa del territorio.