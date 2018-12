"Non di solo pane vive l'uomo"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Giovedì' 6 dicembre come ogni anno la parrocchia di San Nicola ha celebrato la festa di San Nicola. La Santa messa è stata presieduta da don Nicola Del Bianco, parroco di Guardiagrele, originario di Casalbordino.

Alla santa messa, per la prima volta, è seguita una folta processione che ha attraversato le vie intorno alla chiesa.

Al ritorno in chiesa Don Beniamino Di Renzo, parroco della chiesa di San Nicola Vescovo, ha benedetto i panini di San Nicola che sono stati poi distribuiti ai fedeli.

Molta la partecipazione per la solennità del santo le cui spoglie sono conservate nella basilica di Bari.

Domani alle ore 18:00 le due parrocchia della città si rivedono riunite presso la chiesa di San Nicola per la Santa messa e successivamente uscira' la processione per le strade della nostra citta' in onore dell'Immacola Concezione