Lavori di manutenzione al verde pubblico della villa comunale di San Salvo

Transennata l’area della villa comunale intorno al bar chioschetto al fine di risolvere le problematiche che da diversi mesi affliggono quella attività e l’area giochi dedicata ai più piccoli. L’intervento prevede un miglioramento del verde pubblico, attraverso la posa di un nuovo manto erboso attraverso il quale drenare meglio l’acqua e il fango che si generava in occasione di piogge abbondanti. L'intervento di manutenzione garantirà maggiore sicurezza, in quanto situato in prossimità dell'area giochi per bambini, e si aggiunge al già presente tappetino antitrauma, utilizzato anche nell'area giochi alla Marina di San Salvo. Infatti il chioschetto, che riaprirà probabilmente all'inizio del prossimo anno, sembrerebbe chiuso proprio a causa del suo posizionamento ad un livello inferiore del terreno, condizione che lo espone appunto ad allagamenti in caso di pioggia. I tecnici comunali assicurano che l’intervento in corso risolverà questo problema e migliorerà più in generale la fruibilità e sicurezza dell’intera area della villa comunale sansalvese.