La scadenza dell'iscrizione al 4° Concorso di Artigianato Creativo con tema San Salvo è stata prorogata al 15 dicembre 2018!

Il modulo di adesione va consegnato presso la sede della Pro Loco in Via Martiri d'Ungheria oppure inviato tramite email a prolocosansalvo@gmail.com

Per info : 3898936536/3495019980