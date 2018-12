Ecco le strade interdette per la processione del 7 dicembre

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nel tardo pomeriggio di oggi, 7 dicembre, in occasione della fiaccolata che si terrà in onore dell'Immacola Concezione per le vie della città, verranno interdette le seguienti vie:

Piazza San Nicola

Via St. Nicolas de Port

Corso Garibaldi

Via Savoia

Via Lentella

Via Monte Grappa

Nel tratto delle vie interessate, sono interdette temporaneamente la circolazione a tutti i veicoli, al fine di garantire sia la riuscita della manifestazione che la pubblica incolumità a partire dalle ore 18;30 fino alle ore 21:00.