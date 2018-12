La Caritas Gerico chiede aiuto agli studenti e alle loro famiglie

Anche quest'anno in occasione delle festività Natalizie la CARITAS GERICO DELLA PARROCCHIA DI SAN NICOLA chiede aiuto agli studenti e alle loro famigle per la raccolta di generi di prima necessità per le famiglie più povere ed indigenti del nostra città.

L'iniziativa vuole sensibilizzare e coinvolgere l'intera comunità cittadina all'aiuto dell'altro, del bisgnoso, degli scartati di questo nostro tempo, oltre che educare alla carità e alla solidarietà le nuove generazioni, partendo dal presupposto che “ciò che per alcuni è poco per altri è indispensabile”.

Un solo bene donato da ogni ragazzo della Sua scuola può diventare per altri la spesa che non possono permettersi.

Nella lettera agli studenti scritta da Don Beniamino viene detto loro chiaramente che " la povertà purtroppo non è un male di cui si parla solo in televisione o sui giornali: anche nella tua Città ci sono tante famiglie che spesso non hanno nulla da poter offrire a tavola ai propri figli. Ci sono anziani che non accendono i riscaldamenti altrimenti a fine mese dovrebbero scegliere se comprare da mangiare o pagare la bolletta. Ci sono genitori che fanno difficoltà a comprare anche un semplice dentifricio o spazzolino, per non parlare di libri, quaderni o penne, ed anche l’idea di un regalino per Natale è solo un sogno! Quello che per te appare scontato, come la merendina nello zaino tutte le mattine, per tanti bambini o ragazzi tuoi coetanei non lo è."

Dal 10/12/2018 presso ogni scuola ci saranno gli scatoloni “della carità” dove i bambini/ragazzi possono depositare il loro dono; i volontari dell’Associazione si occuperanno del loro ritiro il 15/12/2018.

Ringraziamo di vero cuore i dirigenti scolastici, gli insegnanti e tutto il personale che opera nelle scuole, per la collaborazione e la disponibilità.

Ed un grazie a tutti gli studenti e alle loro famiglie per questo Natale di Carità.

Caritas " Gerico"