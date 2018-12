Processione in onore di Santa Maria Immacolata

Venerdi' 7 dicembre 2018 si e' svolta la processione fiaccolata in onore della Madonna Immacolata.Tutto e' iniziato con la Santa messa alle ore 18:00 concelebrata da don Beniamino Di Renzo e da don Raimondo Artese nella chiesa di San Nicola. Dopo la Santa messa e' uscita la processione che ha percorso le strade della nostra città per poi ricongiungersi in piazza San Nicola per la benedizione finale e lo scioglimento del corteo. Molti i fedeli delle due parrocchie sansalvesi che hanno partecipato alla fiaccolata mariana.

Buona festa dell' Immacolata Concezione a tutti voi e alle vostre famiglie.