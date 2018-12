Anche quest'anno torna il presepe vivente del secondo circolo

Gloria in excelsis Deo, il presepe vivente dei bambini.

"Affascinate, cieli, con la vostra purezza queste notti d’inverno

e siate perfetti!

Volate più vive nel buio di fuoco, silenziose meteore,

e sparite.

Tu, luna, sii lenta a tramontare,

questa è la tua pienezza!

Le quattro bianche strade se ne vanno in silenzio

verso i quattro lati dell’universo stellato.

Il tempo cade, come manna, agli angoli della terra invernale.

Noi siamo diventati più umili delle rocce,

più attenti delle pazienti colline.

Affascinate con la vostra purezza queste notti di Avvento,

o sante sfere,

mentre le menti, docili come bestie,

stanno vicine, al riparo, nel dolce fieno,

e gli intelletti sono più tranquilli delle greggi che

pascolano alla luce delle stelle.

Oh, versate, cieli il vostro buio e la vostra luce sulle nostre

solenni vallate:

e tu, viaggia come la Vergine gentile

verso il maestoso tramonto dei pianeti,

o bianca luna piena, silente come Betlemme!"

(Thomas Merton)

C'è un tempo che scorre più lento in terra quando c'è Gloria nei Cieli. É un tempo che trova spazio nella nostra anima quando usciamo dagli schemi, quando entriamo nel centro dei nostri pensieri. Quando torniamo alle nostre origini che sono quelle del mondo e ci fermiamo a contemplare la bellezza della Nascita, che si perpetua e si rinnova. Questo è il senso del nostro presepe vivente, grazie a quanti vorranno condividerlo con noi domenica prossima nel centro storico. Grazie al personale del Comune che si sta prodigando per procurarci palme e pini, grazie alla Sindaco e alla Vicesindaco che ci sono vicine con attenzione per dare risposte alle nostre domande, grazie ai genitori che stanno preparando tutto nel silenzio di un grande lavorio sommesso e grazie ai maestri fantasiosi e solerti. Vedremo un bianco coro di cento bambini, un corteo celeste di angeli splendenti e rivivremo l'atmosfera di antichi mestieri e illustri privilegi, rievocati dai nostri piccoli figuranti. Ringraziamo il nostro nuovo Dirigente che si unisce con gioia a noi in questo cammino e salutiamo la professoressa Orsatti che ci ha accompagnato per tanti anni.