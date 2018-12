Luci e luminarie natalizie 'non sicure': sequestri e sanzioni della Guardia di Finanza

Personale della Compagnia di Vasto della Guardia di Finanza, durante un servizio inerente la sicurezza prodotti , presso un esercizio commerciale vastese, ha rinvenuto numerosi articoli privi dei requisiti di conformità, di sicurezza e delle indicazioni di provenienza in violazione della normativa vigente, stabiliti dal “Codice del consumo” (D.Lgs. n. 206/2005)

Da accertamenti svolti si è potuto riscontrare che i prodotti erano provenienti dal mercato asiatico e risultavano essere privi di indicazioni riguardanti la composizione dei materiali utilizzati per la realizzazione, con etichette non contenti le informazioni considerate obbligatorie dalla normativa vigente e sprovviste dei relativi certificati attestanti i test di sicurezza e del controllo sanitario, nonché le istruzioni e le avvertenze per l’uso.

In particolare l’operazione, denominata “Natale Sicuro” , ha consentito di porre sotto sequestro oltre 145.000 luci e luminarie natalizie” per un valore di oltre 20.000 euro.

L’esercente responsabile della violazioni di legge, un cittadino di nazionalità cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Chieti per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, oltre al provvedimento di confisca e distruzione dei prodotti sequestrati.