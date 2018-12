Revocati gli stalli di sosta tra via Roma e via Cavour: pericolosi per i pedoni

Revocati gli stalli di sosta in via Roma, nella curva, di fronte il bar "Casina delle Rose". Dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini la Polizia Locale, con apposita ordinanza, ha eliminato i parcheggi posizionati in curva in quanto risultavano pericolosi per i pedoni che attraversavano la strada. L'ordinanza è stata messa per ovviare alle difficoltà che gli automobilisti incontravano nell’immettersi in via Roma provenendo dal senso unico di via Cavour: gli stalli di sosta sul lato sinistro dell’incrocio complicavano la visibilità e non permettevano il sicuro attraversamento dei pedoni. Un'intervento che rende più sicuro e percorribile un tratto di strada che presentava qualche difficoltà in materia di visibilità e sicurezza.