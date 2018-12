Domani il tradizionale appuntamento con "Ambulanti in città", ecco le strade chiuse al traffico

Si ripete anche quest'anno l'appuntamento con "Ambulanti in città", la tradizionale fiera di Natale organizzata dalla Confcommercio di Chieti e che interessa le vie principali del centro cittadino. La manifestazione si tiene oggi domenica 9 dicembre e per l'occasione il Comune di San Salvo ha disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione per tutti i veicoli dalle ore 6 fino alle ore 22 nelle seguenti vie: via Duca degli Abruzzi nel tratto compreso dall'intersezione con corso Garibaldi fino all'intersezione con via dei Tigli, via Istonia nel tratto compreso dall'intersezione con via dei Tigli e fino alla rotonda degli Alpini, via Aldo Moro dall'intersezione con la rotonda di via San Rocco e fino all'intersezione con via Istonia, via dello Sport dall'intersezione con via Istonia e fino all'incrocio con via Italica. La fiera fa parte del calendario delle manifestazioni natalizie programmato dall'amministrazione comunale ed è diventata ormai un appuntamento fisso che richiama ogni anno un notevole afflusso di persone nel cuore della città.