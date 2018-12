L’assessore Simona Contucci nominata vicepresidente provinciale, le congratulazioni della giunta Travaglini di Montenero

Il sindaco Nicola Travaglini, la Giunta comunale e il gruppo di maggioranza alla guida del Comune di Montenero di Bisaccia, formulano le più vive congratulazioni all'assessore all'Ambiente Simona Contucci per la nomina a vicepresidente della Provincia di Campobasso.

"Un ruolo impegnativo - dichiara il sindaco Travaglini - che Simona Contucci saprà comunque affrontare con la serietà e la determinazione che è a noi nota, con l'unico obiettivo del bene comune.

Sono certo che le doti umane e politiche del nuovo vicepresidente della Provincia di Campobasso contribuiranno a dare un forte impulso alle attività dell'Ente di Via Roma, seppure nelle delimitate competenze attribuite alle Provincie italiane dalla recente riforma.

Rinnovo quindi a nome mio personale, a nome della Giunta comunale e di tutta la maggioranza consiliare, gli auguri di buon lavoro a Simona Contucci, al Presidente Antonio Battista e a tutti gli altri rappresentanti eletti in seno al Consiglio Provinciale di Campobasso, con l'auspicio che non perdano mai di vista il benessere e la crescita delle comunità locali".