Inaugurata la mostra concorso "Arti presepiali" a San Salvo

E' stata inaugurata oggi 8 dicembre la sesta edizione della mostra concorso "Arte presepiale" che ha lo scopo di promuovere il piccolo artigianato artistico delle miniature che rappresentano la Natività. La mostra sarà in esposizione fino al 6 gennaio 2019, giorno della premiazione, nei locali del Museo archeologico presso La Porta della Terra. L'iniziativa è organizzata dagli Amici del Presepe di San Salvo, sotto la guida spirituale di don Vincenzo Giorgio. Quest'anno i presepi in gara sono 25. Ogni visitatore può esprimere una preferenza che contribuirà a far premiare il presepe scelto dalla giuria popolare. Sono inoltre previsti tre premi segnalati dalla giuria tecnica e a tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato. E' possibile visitare la mostra il sabato e la domenica dalle ore 17 alle 20, oltre al 20 e 21 dicembre, in occasione del Fuoco di San Tommaso.

Foto di Nicola Palma Ucci