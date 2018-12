A Trivento l'albero di Natale all'uncinetto alto 6 metri

Dopo il tappeto all'uncinetto più lungo del mondo, è stato inaugurato ieri 8 dicembre in piazza Fontana a Trivento l'albero di Natale fatto interamente di piastrelle ad uncinetto. E' alto 6 metri e ha una circonferenza di oltre tre metri ed è stato realizzato da un centinaio di donne capitanate da Lucia Santorelli. Le 1300 "granny square" con cui è composto saranno messe in vendita e il ricavato sarà devoluto ad un'associazione per aiutare chi ha bisogno. Chiunque andrà a visitarlo e pubblicherà sulla pagina del "Il Tappeto Ad Uncinetto Più Lungo Del Mondo" una propria foto sotto l'albero, parteciperà ad un concorso in cui la foto con più like, vincerà 4 piastrelle.

Foto di Pro Loco Terventum