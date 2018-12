Il Club delle Bollicine al Metrò insieme alla cantina Masciarelli e Valori Dinner

Serata speciale del Club delle Bollicine al ristorante stellato Al Metrò di San Salvo Marina dei fratelli Antonio e Nicola Fossaceca che insieme alle cantine Masciarelli e Valori Dinner , hanno dato vita ad un evento in cui gusti e sapori hanno regalato emozioni indescrivibili.

Grandi protagoniste le pietanze raffinate dello Chef Stellato Nicola Fossaceca, che con un menù esclusivo che prevedeva “Entrée di aperitivo”, “Ravioli di pane e burro alici e bottarga”, “Polpo arrosto con maionese di polpo e salsa ai ricci di mare”, “Triglia in Scapecie Espressa allo Zafferano in agrodolce al miele”, “Guancia di Vitello con salsa speziata e cavolfiore ”,

“ Crostatina con pere al Montepulciano Mascarpone e Cioccolato” e “Piccola Pasticceria”, ha saputo conquistare i commensali ripagando ampiamente le più esigenti aspettative.

Il tutto è stato deliziato da vini di assoluta eleganza come il Cerasuolo d’Abruzzo DOC Villagemma 2017 di Masciarelli, l’”Abruzzo Pecorino DOC Valori BIO 2017 e il Montepulciano d’Abruzzo DOC Valori BIO 2015. Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori Luca Damiano, Antonio Monteodorisio ed Elena Colantonio.

Con questo evento continua il percorso dell’Associazione Cuturale alla riscoperta di gusti e sapori che esprimono e rappresentano al meglio le nostre tradizioni, espresse dalla volontà e dalla passione di persone che contribuiscono a rendere grande il nostro Abruzzo.