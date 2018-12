"Ambulanti in città", a San Salvo successo per la fiera nelle vie del centro

Successo per "Ambulanti in città", il tradizionale appuntamento fieristico di Natale, organizzata dalla Confcommercio di Chieti, che si è svolto ieri domenica 9 dicembre per le vie del centro cittadino. Tante le persone a passeggio tra le bancarelle di via Istonia, via Duca degli Abruzzi e strade limitrofe. La fiera fa parte del calendario delle manifestazioni natalizie programmato dall'amministrazione comunale ed è diventata ormai un appuntamento fisso che richiama ogni anno un notevole afflusso di visitatori a riempire il cuore della città.

Foto di Nicola Palma Ucci