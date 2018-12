Tetras Rugby: le ragazze vincono in campo, le mamme straordinarie nel terzo tempo

Quarta giornata di campionato under 18 femminile

Le ragazze hanno dimostrato anche oggi che:

L'impegno paga.

Vinte tutte le partite, le ragazze continuano ad occupare il primo posto in classifica.

Che si chiude come segue

1) Tetras Rugby

2) Amatori Napoli Rugby

3) Partenope Rugby Femminile

4) Hammers Rugby Campobasso

assenti per questa tappa per problemi logistici Le Longobarde Rugby Club

Grazie alla nostra nuova "casa", il campo in via Magellano a San Salvo marina.

Grazie a chi c'era sugli spalti per tifare la squadra di casa.

Grazie infinite alle Mamme delle ragazze, superlative come sempre nella realizzazione del terzo tempo.