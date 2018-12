Treni a lunga percorrenza, il 'minimo sindacale': niente Frecce a Vasto-San Salvo

Cinque coppie di treni Intercity, da e per Bologna, uno solo dei quali con fine corsa a Milano Centrale . E’ questa l’offertariservata da Trenitalia alla stazione di Vasto–San Salvo per l’orario invernale del trasporto ferroviario, scattato domenica 9 dicembre .

Per le Ferroviesi tratta di una risposta adeguata allaclientela del Basso Abruzzo,il minimo sindacale, invece, secondo i passeggeriche, tutto l’anno, garantiscono allo scalo più meridionale della regione incassi tra i piùgenerosi d’Abruzzo.

Prima di qualche richiamo agli orari, sostanzialmente invariati, vale la pena , senza per questo voler scatenare polemiche di confine, valutare l’offerta riservata a chi il treno a lunga percorrenza lo prende a Termoli. Sentite qua: sei convogli Frecciabianca in partenza ogni giorno dal Molise, alle 7.25, 9.25, 11.25, 13.25, 14.25, 18.25, con la sontuosa aggiunta del Frecciarossa delle 8.25. Altrettanti, naturalmente, i treni di ritorno al sud provenienti da Milano, compresi gli Intercity. Una pacchia a cui va abbinata un’ulteriore offerta, il Frecciarossa per Torino delle 15.25, con arrivo ai piedi della Mole alle 21.40 e altre due Frecce, colore rosso, dirette senza scali intermedi a Venezia Santa Lucia, rispettivamente alle 10.25 e alle 16.25. Chi l’ha detto, insomma, che il Molise non esiste?

Possibile, chiedono gli utenti del Vastese, che Trenitalia non senta il dovere di spostare una, dico almeno una fermata di una Freccia a Vasto–San Salvo? Perché gli amici molisani possono tranquillamente organizzare il viaggio senzapatemi, mentre al di qua del Trigno bisogna programmare lo scalo intermedio a Pescara, se non si vuole andare fino a Termoli per poi risalire lo Stivale? Ma sì, fra due mesi o poco più si vota e, dunque, sotto con interrogazioni e interpellanze. Come sempre, fino a ora, fini a se stesse, frutto di unapolitica impotente. Già perché il Frecciabianca estivonon è che una pezza stagionale.

Dimenticavo gli Intercity da Vasto – San Salvo. Eccoli, limitatamente alle partenze: 8.22, 10.24, 12.24, 14.24 (l’unico diretto a Milano), 16.24, tutti con fine corsa a Bologna .