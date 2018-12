Carpineto, borgo d’amore: scuola territorio e famiglia in stretta collaborazione

Il Natale è vicino, nell’aria si percepisce un’atmosfera di gioia e di felicità. In questi giorni che precedono la festa più attesa dell’anno, nella piazza di Carpineto Sinello, piccolo borgo dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi, è stato allestito un mercatino natalizio, gestito dalla rappresentante di classe. Tutti i passanti hanno potuto ammirare e acquistare addobbi, decorazioni e manufatti realizzati con materiali diversi, creati con impegno ed entusiasmo, da tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria, insieme a genitori ed insegnanti, in occasione della giornata del “Nessun parli”, sotto la guida dell’esperto Eduardo Mastronardi. L’evento ha portato nel piccolo centro, non solo, una ventata di allegria, festosità, familiarità e collaborazione con scuola, ma soprattutto ha favorito, ancora una volta, la condivisione di tradizioni e valori quali: gioia, amore, pace, fratellanza e soprattutto solidarietà in un piccolo borgo come può essere Carpineto Sinello.