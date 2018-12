Meno compiti delle vacanze a Natale: la circolare del ministro Bussetti

Maestre e professori sono avvisati. Per le vacanze di Natale non diano troppi compiti ai loro alunni perché così vuolsi al Miur. «Vorrei sensibilizzare il corpo docente e le scuole ad un momento di riposo degli studenti e delle famiglie affinché vengano diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie», ha detto il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, incontrando il Garante per l’infanzia. Bussetti ha annunciato per i prossimi giorni una circolare «per la diminuzione dei compiti durante le vacanze, compiti che gravano sugli impegni delle famiglie e quindi vorrei dare un segnale. Penso a questi giorni di festività e ai ragazzi e alle famiglie che vogliono trascorrerle insieme». Intervistato da Radio1 Bussetti ha spiegato che durante le feste i ragazzi devono avere il tempo di rilassarsi e di ritrovare i «piaceri della vita familiare e degli amici». Al posto dei compiti - ha aggiunto - potrebbero dedicarsi alla «lettura ma anche fare movimento, dedicarsi ai propri hobby e andare a vedere delle mostre».