Cos’è la clownterapia e a cosa serve?

Hai mai sentito parlare della clownterapia? Vuoi saperne di più? In ospedale hai mai visto i clown Ricoclaun e vuoi saperne di più sull’associazione? Vuoi avere maggiori informazioni sul nuovo corso di clownterapia Ricoclaun?

Per rispondere a queste e ad altre domande l’associazione Ricoclaun organizza un convegno venerdì 14 dicembre 2018 alle 18,30, presso la sede Via Genova Rulli 7, ex Trsp di Vasto.

Le studentesse dell’Alternanza Scuola Lavoro Mattioli /Ricoclaun : Sara Della Gatta, Ilaria Onofrillo, Lucrezia Macchia, Caterina Minissale parleranno delle origini della clownterapia.

La psicologa Daniela Tarantino invece parlerà della clownterapia e dei suoi benefici. A seguire la presidente Ricoclaun Rosaria Spagnuolo parlerà delle esperienze di clownterapia Ricoclaun e Paolo Guidone presenterà il nuovo corso di clownterapia Ricoclaun 2019.

L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni 3473712722.

"Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre" Gandhi