Podistica San Salvo, "L'importante non è arrivare primi ma arrivare insieme"

"L'importante non è arrivare primi ma arrivare insieme". E' questo lo spirito che lega il gruppo della Podistica San Salvo del presidente Michele Colamarino. Il sodalizio nasce ufficialmente nel febbraio del 2002 da un gruppo di atleti di San Salvo. Inizialmente il gruppo era formato da circa dieci tesserati che anno dopo anno si sono raddoppiati fino ad arrivare a più di 100 atleti.

"E' uno sport in crescita evidente, correre oltre a far bene alla salute libera anche la mente", afferma Colamarino. Obiettivo principale della Podistica San Salvo è far avvicinare più persone possibili, di qualsiasi età, alla pratica della corsa, sia a livello agonistico che non, intesa come divertimento e mezzo per favorire l'amicizia tra gli iscritti. "Invito sempre chiunque a iscriversi al gruppo", continua il presidente, "vedo molta gente correre da sola sul lungomare ad esempio, invece spronarsi a vicenda è importante, anche dal punto di vista medico, da noi sono obbligatori controlli periodici che certificano il buono stato di salute dei nostri associati e l'idoneità a praticare questa attività". Oltre ad essere presente nelle più importanti gare podistiche regionali ed extra regionali, la Podistica San Salvo partecipa a numerose maratone nazionali ed internazionali, portando nel mondo il nome della città. Attenta anche al sociale, la podistica organizza ogni anno alla fine dell'anno scolastico la manifestazione "Il ragazzo più veloce di San Salvo", riservato ai ragazzi con il chiaro intento di invogliare i più giovani a frequentare la pista di atletica per praticare questo sport.

"La maggior parte degli iscritti hanno dai 40 anni in su, sono pochi i ragazzi, mi piacerebbe che anche loro si avvicinassero alla podistica", spiega Colamarino. Altro appuntamento che caratterizza la podistica San Salvo è il Trofeo Podistico Città di San Salvo "Memorial Dino Potalivo" una gara podistica agonistica, che attraversa le vie cittadine, giunta alla 14esima edizione. Tra le ultime maratone, quella di New York e quella di Valencia lo scorso 2 dicembre.