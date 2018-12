"Per il paese si fa tanto," approdate le telecamere di 'Mezzogiorno in famiglia' a Casalbordino

CASALBORDINO - Grande partecipazione stamane in piazza Umberto I, dove le telecamere dello storico programma Rai, "Mezzogiorno in famiglia" sono approdate per dare risalto ai prodotti tipici del piccolo comune del Vastese e non solo.

"Mi complimento con il lavoro svolto dagli assessori Paola Basile, Alessandra D'Aurizio, Carla Zinni e Luigi Di Cocco - afferma il sindaco Filippo Marinucci - un mese e mezzo di lavoro che porta Casalbordino a divenire l'immagine pubblicitaria di un paese a livello nazionale, promuovendo il nostro territorio e i nostri prodotti tipici tra cui il Montepulciano d'Abruzzo, il taralluccio casalese e le pallotte casce e ove, solo per citarne alcuni. La chicca è la nostra pescatrice, la signora Anna Maria Verzino, già partecipe ad altri programmi Rai, che ad 83 anni, continua ad andare in mare, così come Gino Marino, un altro pescatore storico e Nicola Troiano, grande esperto del mondo cinematografico. Nel corso di questi giorni, i nostri ragazzi si sono recati negli studi televisivi di Roma per le prove tecniche. Per il paese si fa tanto, abbiamo scelto questa promozione turistica per fare in modo che il nostro paese venga sempre più conosciuto a livello nazionale e che la gente ci apprezzi."

"Oggi abbiamo cercato di rappresentare in maniera completa la cucina tradizionale casalese - spiega Nicola Bussoli, presidente dell'associazione 'Amare' - una cucina che vive della dialettica tra quelli che sono i piatti della frugalità contadina e i piatti realizzati con pochi ingredienti semplici, a volte residui di credenze, con l'esaltazione dei sapori, dei volumi e dei contrasti, quasi per imbrogliare i sensi. Tra pallotte casce e ove, cozze ripiene, baccalà arrostito con i peperoni secchi, pizze e fuje, abbiamo deciso di preparare prodotti semplici, abbiamo rappresentato anche i piatti dell'opulenza, dell'abbondanza, con ingredienti numerosi e una preparazione molto più elaborata, capace di esaltare la succulenza dei piatti e molto altro. Abbiamo presentato anche il 'cif e ciaf' tra i secondi e per finire dolci come la scrippella, il taralluccio, prodotto topico casalese e il calcionetto, prodotti che ben rappresentano il clima natalizio della giornata."