In dono al sindaco un presepe realizzato da Francesco Rana

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Per il secondo anno è stato donato al sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca un presepe realizzato dal concittadino Francesco Rana. Un lavoro artigianale per valorizzare la migliore tradizione presepista. Il sindaco ha ringraziato Rana per “aver ancora una volta saputo ben rappresentare la Natività e i suoi valori e il suo messaggio pedagogico”.