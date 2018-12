A dicembre e gennaio tornano gli Open days al Palizzi di Vasto

Dicembre e gennaio, settimane fondamentali per le famiglie degli alunni frequentanti la terza media alle prese con la importantissima scelta della scuola in cui proseguire gli studi superiori. Sabato 15 dicembre 2018, dalle ore 15 alle ore 19; Domenica 13 gennaio 2019, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; Sabato 26 gennaio 2019 dalle 15 alle 19 Tornano gli Open days presso l’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “F. Palizzi” di Vasto. “Alla fine della scuola secondaria di primo grado– spiega la Dirigente Scolastica prof.ssa Nicoletta Del Re – gli studenti e le loro famiglie si interrogano sul futuro. E’ il primo momento della vita dell’alunno in cui si è chiamati a scegliere in prima persona. E’ necessario l’aiuto degli adulti per conoscere il vasto panorama dell’offerta formativa e soprattutto per comprendere le proprie ambizioni e il proprio talento. La riforma degli Istituti Tecnici ha visto la valorizzazione dell’istruzione tecnica che talvolta è stata considerata meno valida di quella liceale. In un periodo di forte crisi come quello che l’Italia e l’Europa stanno vivendo, c’è sempre più bisogno di giovani preparati e formati nei settori specifici. L’istruzione tecnica coniuga il sapere con il saper fare, offrendo agli studenti delle esperienze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Contemporaneamente fornisce gli strumenti e le conoscenze culturali di base per accedere a qualsiasi facoltà universitaria. Grazie ai laboratori, alle esperienze pratiche gli studenti acquisiranno quel “saper fare” che diventa propedeutico a qualsiasi scelta successiva e soprattutto restituisce loro una speranza per il futuro”. Inoltre, nei giorni 12 dicembre 2018 e 9 gennaio 2019, dalle 15 alle 17, i ragazzi interessati potranno assistere a lezioni caratterizzanti i sette indirizzi di studio, al fine di ricevere elementi di conoscenza e informazione sui percorsi formativi dei settori Economico e Tecnologico e sui successivi sbocchi occupazionali.