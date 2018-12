Non residenti portati ad Agnone a spese del Comune?

Si è svolto lo scorso weekend il primo raduno dei camper a San Salvo. Ha destato non poco stupore in molti cittadini e soprattutto fra gli operatori commerciali, la notizia che il Comune di San Salvo avrebbe finanziato gli autobus che, oltre a accompagnare gli ospiti della casa famiglia Ali d’oro, avrebbe anche accompagnato gli stessi camperisti alla ‘Ndocciata di Agnone. Nel caso in cui venisse confermato quanto appena detto saremmo di fronte a una scelta politico amministrativa a dir poco dubbia, in considerazione del fatto che già il camperismo è un tipo di turismo non particolarmente ricco, se poi venissero finanziate le attività di non residenti a San Salvo in un luogo diverso da San Salvo, non si comprenderebbe lo scopo pubblico di una simile iniziativa.