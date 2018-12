Tutti in piedi all'"Oh Happy Day" cantata da Emma O'Connor

Un Auditorium Paolo VI gremito ha accolto il concerto Gospel tenutosi martedì 11 dicembre a San Salvo. Ad esibirsi la formazione “Gospel Italian Singers” diretta dal maestro Francesco Finizio con la partecipazione della cantante, proveniente da Berford (Uk) Emma O’ Connor.

La cantante afro-british ha iniziato la sua carriera artistica sin dalla tenera età circondata da una famiglia di cantanti e da suo padre Pastore che le ha insegnato l’arte del canto e in particolare quella gospel.

Il gruppo si è esibito con vari brani e ovviamente non è mancato il classico "Oh happy day"la canzone gospel per eccellenza , sviluppata a partire da un inno del XVIII secolo ed incisa dagli Edwin Hawkins Singers che ha concluso l'esibizione dei “Gospel Italian Singers”.

Al concerto erano presenti il vicesindaco e assessore alla Cultura Maria Travaglini, l'assessore alle Attività produttive, Tonino Marcello, l'assessore all'Ambiente Giancarlo Lippis, i consiglieri Tony Faga e Carla Esposito, il dirigente scolastico Vincenzo Parente e vari rappresentanti del mondo della scuola.