Elezioni regionali: il candidato di Popolari per l'Italia Michele Suriani incontra i cittadini a San Salvo

“Un nuovo protagonismo del territorio, incentrato su integrazione tra turismo e agricoltura, attenzione per il sociale e sanità di qualità”.

Un ruolo finalmente da protagonista per la città di San Salvo, insieme ai comuni che affacciano sul Trigno e in dialogo costante con Vasto e il suo entroterra collinare e montano, nella cornice dell’identità unitaria regionale.

Questo il tema portante dell’incontro con i cittadini di Michele Suriani, dei Popolari per l'Italia, primo candidato ad essere sceso in campo per le prossime elezioni regionali d'Abruzzo, in programma a San Salvo il 13 dicembre alle ore 18:30, presso la gelateria Paradiso.

Saranno presenti il coordinatore regionale del partito, Roberto Assenti, e i coordinatori provinciali.

L’appuntamento fa seguito a quelli di Chieti, Lanciano e Ortona, premiati da un’importante partecipazione e attenzione sui programmi e idee illustrate.

Suriani, 38enne ingegnere di Vasto, impegnato nel sociale, è vice-direttore regionale dell’Agenzia del Demanio delle Marche. Ha deciso di correre sotto le insegne di Popolari per l'Italia, forza moderata, liberaldemocratica ed europeista, fondata dall'ex ministro della difesa, il senatore Mario Mauro. In Abruzzo Popolari per l’Italia è pronto a schierarsi nella coalizione di centrodestra.

Tutta la cittadinanza di San Salvo e dei comuni limitrofi è invitata per un confronto sulle principali tematiche d'interesse per l'intero territorio.

“Il nostro progetto - spiega Michele Suriani -, partendo dalla migliore gestione delle criticità, vuole centrare l’obiettivo del massimo rilancio di un territorio che ha grandi potenzialità. Basti pensare al turismo integrato con l'agricoltura, nel rispetto dell'ambiente, ma contestualmente rilanciando l'industria, in un'ottica contemporanea e progressista. Grande attenzione va poi accordata ai temi del sociale, della formazione e della sanità, in un dialogo costante tra i vari comuni abruzzesi e molisani di confine".