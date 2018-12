Impianti sportivi, interventi per la palestra di via Verdi e la piscina comunale di San Salvo

Il Comune di San Salvo prosegue con iniziative tese a riqualificare l’impiantistica sportiva. In particolare l’Assessorato allo Sport ha presentato due progetti per la palestra di via Verdi e la piscina comunale attraverso i finanziamenti previsti del fondo “Sport e Periferie” del Coni.

“Riteniamo lo sport debba essere consentito a tutti i cittadini. E’ uno degli strumenti più importanti di aggregazione e inclusione sociale – sottolinea il sindaco Tiziana Magnacca – per questo teniamo molto che si pratichi una disciplina sportiva anche per un auspicabile benessere fisico”.

“Ho ricevuto preciso mandato dal sindaco Tiziana Magnacca di proseguire nell’attività di ricognizione dello stato di salute dell’impiantistica sportiva. Riteniamo di dover intervenire per la palestra di via Verdi per renderla ancora più appetibile agli sportivi e alle diverse Federazioni per poter far disputare tornei di categorie superiori”.

Nella palestra di via Verdi verranno ristrutturati i servizi igienici, l’illuminazione delle tribune e del campo intervenendo anche negli spogliatoi e sul tabellone segnapunti, mentre per la piscina comunale si lavorerà per la sistemazione dei servizi igienici, la manutenzione strutturale delle vasche e il nuovo telo di copertura dello spazio piscina.