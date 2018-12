Autoservizi Cerella: i vettori privati sottoscrivono il “Patto per il territorio”

Si sono riuniti a Vasto (Chieti), ieri, nella sede della S.p.A. Donato Di Fonzo & F.lli, i soci privati della S.r.l. Autoservizi Cerella. I soci, Donato Di Fonzo & F.lli S.p.A., Di Carlo Bus Srl, Di Giacomo & C. S.r.l., Passucci Viaggi S.r.l., Civitarese F.lli, Iacovetti e Costantini S.r.l., hanno sottoscritto un accordo con cui viene ribadita la disponibilità al dialogo con le istituzioni e con il socio di maggioranza TUA S.p.A. L’obiettivo è salvaguardare un’azienda storica del territorio, in attività da circa 80 anni, come già dichiarato il 7 dicembre scorso alla riunione tenutasi nella sede di Pescara della Regione Abruzzo, alla presenza del presidente vicario Giovanni Lolli e del delegato ai Trasporti Maurizio Di Nicola. Nel “Patto per il territorio” sottoscritto a Vasto, i vettori privati hanno gettato le basi per una futura collaborazione, sia nell’ambito delle gare del 2019 per l’assegnazione dei servizi Tpl sia per la gestione delle linee commerciali.