"La Macroregione Adriatico Ionica", sabato a San Salvo la presentazione del libro di Fabio Travaglini

Si svolgerà sabato 15 dicembre, presso l'Istituto Superiore "R. Mattioli" di San Salvo la presentazione del libro di Fabio Travaglini dal titolo "La Macroregione Adriatico Ionica. Una Strategia per lo Sviluppo".

Il convegno é organizzato dalla Confederazione UN.I.PMI, editore del testo, e da Federterziario Nazionale e vedrà la partecipazione di alcuni rappresentanti delle Istituzioni Locali.

In un momento storico in cui si guarda con grande attenzione all’Europa e alle opportunità che ne derivano per i territori, risulta di grande interesse nonché di prioritaria importanza analizzare le caratteristiche socio-economiche e le concrete opportunità di sviluppo della Macroregione Adriatico Ionica, una delle quattro “macroregioni” a cui la Commissione Europea ha ritenuto di dedicare una particolare attenzione ed una rilevanza strategica e di cui l’Abruzzo può e deve essere protagonista. La Macroregione Adriatico Ionica nasce proprio con l’obiettivo di dare una risposta coordinata alle problematiche di un’area i cui Paesi presentano tratti comuni dal punto di vista geografico, storico, culturale e antropologico. La strategia che ne è alla base mira a superare gli ostacoli che rallentano lo sviluppo e a sfruttare appieno il potenziale delle regioni. In sostanza, si intende considerare i problemi in un quadro multilaterale, e andare al di là delle attuali frontiere dell'Unione Europea per lavorare su un piano di parità con i paesi vicini. Questo approccio incoraggia i partecipanti a superare non solo le frontiere nazionali ma anche gli ostacoli e a pensare in modo più strategico e innovativo. Si tratta di un’opportunità senza precedenti di coesione territoriale e cooperazione internazionale per mobilitare nuovi progetti e iniziative, creando un senso di responsabilità comune. Il testo può essere definito a pieno titolo un “vademecum” ad uso degli stakeholders, in cui è possibile ritrovare tutti i dati e le informazioni per una corretta interpretazione ed analisi del contesto economico e a supporto delle decisioni strategiche, a partire dai documenti ufficiali approvati dalla Commissione e dal Parlamento Europeo.