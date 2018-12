Us San Salvo: cosa sta succedendo?

Voci ufficiose parlano insistentemente di una situazione disastrosa all'interno della gestione societaria della storica squadra della città.

Dopo l'allontanamento volontario di qualche settimana fa da parte di Michele Di Stefano (presentato ad inizio stagione come vice presidente) e le recentissime dimissioni (di ieri) da parte del Dg Rudy D'amico: sembra scoprirsi in casa BiancoAzzurra un calderone pieno di rancori e rimostranze da parte di molti collaboratori, allenatori e preparatori delle giovanili, e degli atleti.

Sono ore concitate, quel che resta della dirigenza sta provando di cercare nuovi soci, per poter far fronte alla esosa spesa corrente della squadra allestita ad inizio campionato.

I giocatori sono molto preoccupati perchè questi sono gli ultimi i giorni in cui è possibile svincolarsi e provare ad accasarsi con altre squadre, altrimenti correrebbero il rischio di chiudere la stagione senza maglia se la società decidesse di tagliare le spese, e questo ovviamente è un discorso che riguarda sopratutto i pezzi più pregiati della rosa.

In ipotesi contraria alla sistemazione della situazione la squadra sarebbe praticamente smantellata e forse successivamente riconsegnata nelle mani del comune.

I tifosi della Us San Salvo non possono fare altro che aspettare e sperare che il tutto si risolva in qualche modo positivamente.