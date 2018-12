Fatturazione elettronica, se ne parla in un convegno il 19 dicembre

"La fatturazione elettronica obbligatoria alla luce del decreto fiscale: aspetti organizzativi e fiscali ed impatto sul regime speciale art. 74-ter", è il tema del convegno in programma il 19 dicembre dalle ore 15 alle 19 nella sala convegni del ristorante "La Ciucculella", lungomare Cordella a Vasto. Il convegno è organizzato dall'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Seguirà, sempre al ristorante "La Ciucculella" alle ore 20.30 la cena di Natale. Allieteranno la serata i The New Gospel Choir.

Per info e prenotazioni: ugdcecdivasto@gmail.com