Gli auguri ai malati di Alzheimer e alle loro famiglie dal sindaco di San Salvo

“Sono qui per augurarvi buon Natale e per ribadire come l’attività dell’Amministrazione comunale per l’Azheimer cammini grazie all’impegno e sulle gambe delle persone per quello che è diventato metodo di lavoro apprezzato a tal punto da essere replicato come modello di studio in un progetto che coinvolge realtà che operano nel sociale in Francia, Lituania e Turchia”. Lo ha detto questa mattina il sindaco Tiziana Magnacca durante il suo saluto, rotto dall’emozione, ai familiari dei malati di Alzheimer nel Centro diurno per anziani “Sparvieri” a San Salvo con la rappresentazione dedicata al Natale messa in scena da quanti frequentano “L’Arcobaleno dei Ricordi”, con la presenza del sindaco Tiziana Magnacca e dell’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza. Le operatrici del centro hanno allestito un breve spettacolo con la lettura di brani, l’esecuzione di canti e balli per stimolare la memoria di quanti soffrono della patologia degenerativa che porta alla demenza. L’assessore Faienza, nel ringraziare la responsabile del settore Natascia Dell’Osa e il Consorzio Sgs, ha evidenziato: “Le nostre attività sono prese ad esempio come punto di riferimento e di esempio da altri comuni del territorio”. Servizi innovativi come quelli destinati ai malati di Alzheimer con “L’arcobaleno dei Ricordi”, per favorire a creare momenti di socializzazione e di svago, sia per i malati e sia per i loro familiari, occasioni di informazione e confronto per comprendere meglio la malattia e la stimolazione delle abilità residue del malato attraverso attività ludico occupazionali svolte con l’ausilio di operatori qualificati, e il servizio di assistenza in spiaggia che ha riguardato anche chi ha difficoltà motorie con un’area riservata e accessibile durante l’intera stagione estiva.