Laudazi e Olivieri, "Superare la crisi della Autoservizi Cerella con una grande azione di rilancio pubblico-privato"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La grave crisi di liquidità e di economicità gestionale che caratterizza la società Autoservizi Cerella S.r.l. affonda le radici in un lontano passato.

Si può senza dubbio affermare che il connubio tra l’azienda pubblica di trasporto TUA S.p.a. ( ex Arpa spa) e quella che era la più grande azienda di trasporti interregionali su gomma dal dopo guerra e nell’Italia centrale non sia andato a buon fine.

Troppo forte era la caratterizzazione privata dell’azienda Cerella per consentire il trapianto.

Si tratta ora di trasformare questo inevitabile momento di crisi aziendale in una occasione di rilancio e di sviluppo per un vettore che – ricordiamo- ha sempre esercitato la propria attività con successo ai costi di esercizio più bassi della intera Regione.

Siamo convinti che nella compagine sociale esistono ancora importanti risorse di professionalità e di efficienza che meritano la massima considerazione nel contesto della Regione Abruzzo.

I dipendenti, le maestranze e gli utenti della Autoservizi Cerella Sr.l. meritano il massimo impegno e la garanzia di un immediato rilancio.

La momentanea crisi di liquidità e le difficoltà gestionali devono trovare un nuovo equilibrio che valorizzi l’apporto dei soci privati e consenta ai lavoratori un positivo futuro.

Ci auguriamo che i competenti settori della Regione Abruzzo ed i soci della Autoservizi Cerella S.r.l. siano in grado di assicurare che il Natale aziendale sia positivo per una società di trasporto che è –ancora oggi in crisi- un modello top del trasporto su gomma della intera nostra Regione.