Tribunali abruzzesi, a fine anno incontro tra Ministro di Giustizia, Regione e Commissione

Un incontro, entro la fine del 2018, tra il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, la Regione Abruzzo e la Commissione regionale istituita sui Tribunali. Ad annunciarlo il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio, che lo scorso 11 dicembre ha partecipato all'incontro promosso dal ministro della Giustizia per la presentazione da parte del Governo degli 'Uffici di prossimità'.

"Ho chiesto al ministro, ottenendo la sua disponibilità - riferisce Di Pangrazio in una nota - di voler indire subito, prima che si concluda l'anno 2018, l'incontro con la Regione Abruzzo e con la Commissione, al fine di affrontare le urgenti problematiche. In particolare si tratta di stabilire l'azione immediata per la salvaguardia dei quattro Tribunali abruzzesi (Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, ndr.) come proposto dalla Commissione con i dovuti approfondimenti e accordi che possono intervenire tra la Regione e il ministero della Giustizia".