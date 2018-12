Case popolari, nuova graduatoria a San Salvo: disponibile un solo alloggio Ater

Riparte l'iter per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore delle famiglie svantaggiate. A darne comunicazione è l'assessore alle politiche sociali Oliviero Faienza, “I cittadini che ritengono di averne diritto avranno la possibilità di essere inseriti in una nuova graduatoria per avere un alloggio popolare sempre tenendo conto di eventuali immobili disponibili”. Attualmente non sono molti gli alloggi liberi, infatti, l'ufficio comunale delle politiche sociali del Comune di San Salvo informa che è pronto un solo alloggio messo a disposizione dall'Ater (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale) a cui potrebbe probabilmente aggiungersene un altro di proprietà comunale entro qualche mese. Sono stati oltre 100 i cittadini che hanno fatto richiesta di alloggio nel 2012, anno dell'ultimo aggiornamento della graduatoria stilata dagli uffici comunali.

Il Comune si appresta, quindi, a pubblicare il nuovo bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva, considerato il fatto che, negli ultimi anni, molti cittadini in stato di necessità e fuori dalla graduatoria approvata hanno inoltrato domanda di alloggio. Si aprono i termini per consentire, a chi si trova nelle condizioni previste dalla legge, di predisporre una nuova graduatoria. Coloro che verranno collocati in graduatoria sono tenuti a confermare la permanenza nelle condizioni di assegnazione pena la cancellazione. Per tutte le informazioni è a disposizione l’ufficio comunale delle politiche sociali a partire da lunedì 17 dicembre.