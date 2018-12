Lanciano come San Salvo, furto con spaccata al centro commerciale: usato un fuoristrada

Furto con spaccata al centro commerciale Pianeta di Lanciano. Intorno alle 5 i ladri sono entrati sfondando con un fuoristrada l'ingresso principale, poi hanno divelto una giostra all'interno della struttura e l'hanno usata per spaccare la serranda e la vetrina della profumeria Limoni. Quasi subito è scattato l'allarme con fumogeno, ma i ladri sono riusciti ugualmente a portare via alcune confezioni di costosi profumi. Non è stato ancora quantificato il bottino, ma i danni alla struttura sono ingenti.

Nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza si vedono all'opera due persone. Indaga la Polizia, sul posto anche gli agenti della Scientifica.