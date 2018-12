Il sindaco Travaglini incontra il nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montenero

Nella mattinata di ieri, giovedì 13 dicembre, il sindaco Nicola Travaglini ha incontrato in Municipio il nuovo Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia, il Luogotenente Carica Speciale Antonio Corbillo.

Corbillo, proveniente dal Comando della Stazione dei Carabinieri di Petacciato, ha un curriculum ricco di incarichi di comando presso altre Stazioni Carabinieri del territorio italiano, anche ad elevato indice di criminalità, ma ha partecipato anche a numerose missioni all'estero: dal 1993 al 2001 è stato impiegato, in supporto, nella missione umanitaria di pace della NATO nell’ex Jugoslavia; nel 2000 è stato impiegato per lungo periodo nella missione umanitaria di pace della NATO in Kosovo, con compiti di Polizia Militare quale Comandante del Nucleo Carabinieri del 1° Reparto Operativo Autonomo di Dakovica; dal 2001 e per lungo periodo è stato impiegato nella missione umanitaria di pace dell’ONU nel corno d'Africa ed in particolare in Eritrea ed Etiopia, quale Comandante della Polizia Militare del Contingente Italiano presente in territorio estero. Per queste e per altre motivazioni, il Luogotenente C.S. Antonio Corbillo ha ricevuto diverse onorificenze, encomi ed elogi, sia in territorio italiano che estero.

Il primo cittadino, che ha ribadito la sua piena e convinta collaborazione con l'Arma, ha avuto un colloquio cordiale e proficuo con il neo Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, illustrando le particolarità del territorio montenerese e le varie sfaccettature del suo tessuto sociale.

Al termine dell'incontro Travaglini e Corbillo si sono salutati con l'impegno di rivedersi già la prossima settimana, al fine di avviare un utile dialogo con i principali rappresentanti dell'associazionismo locale.