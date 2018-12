Domenica open day alla Scuola Primaria di via De Vito, tra innovazione e tradizione

Il primo Open Day della Scuola Primaria di via De Vito si terrà domenica 16 dicembre, dalle 10.30 alle 12.30. L’open day sarà l’occasione per incontrare gli insegnanti e gli alunni delle classi quinte, che presenteranno il variegato piano dell’offerta formativa e la loro esperienza scolastica, come insegnanti e come alunni di una comunità educante, che è innanzitutto un luogo di crescita per tutti coloro che sono chiamati ad interagirvi. Saranno loro le guide per la scoperta dei luoghi e delle buone pratiche della Scuola di via De Vito e coinvolgeranno le famiglie ed i bambini in laboratori creativi e digitali. “La scuola rappresenta per noi il luogo in cui coltivare il talento, acquisire solide competenze di base, attrezzarsi per il futuro. Il compito degli insegnanti e della scuola è quello di costruire insieme conoscenza, autonomia e consapevolezza”, ha affermato la Dirigente Annarosa Costantini nel suo invito rivolto a tutte le famiglie e ai piccoli studenti. La scuola primaria di via De Vito, solida nella sua impostazione pedagogica, ha da anni intrapreso un percorso di apertura alle nuove metodologie didattiche, attraverso il coinvolgimento degli alunni in attività di pensiero computazionale, di sviluppo delle competenze digitali, di potenziamento delle competenze linguistiche, con un’attenzione particolare ai progetti promossi dall’Unione Europea. L’appuntamento è dunque per domenica a partire dalle ore 10.30 per concludere alle ore 12.30.

VI ASPETTIAMO!