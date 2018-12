La Us ufficializza che la squadra è stata smantellata

COMUNICATO STAMPA

14.12.2018

Dopo le vicende delle ultime ore la dirigenza dell'U.S. San Salvo ha provveduto a svincolare tutti i calciatori, entro le ore 19 di oggi, 14 dicembre, termine ultimo imposto dalla Federazione. Il sodalizio sansalvese nel match di domenica che si giocherà al campo Tomeo di via Stingi, a causa dell’indisponibilità dello stadio Davide Bucci, scenderà in campo con gran parte della formazionejuniores allenata da mister Luigi Menna. Alcuni calciatori svincolati hanno già trovato una nuova collocazione mentre altri hanno dato già disponibilità a essere nuovamente tesserati dal club biancazzurro e potrebbero essere in campo già domenica. La dirigenza continua a lavorare alacremente per trovare una rapida soluzione al problema e chiudere nel miglior modo possibile la stagione.

L’U.S. San Salvo ringrazia tutti i tesserati per la professionalità dimostrata in questi mesi con la speranza che le strade possano tornare ad unirsipresto e chiede al pubblico biancazzurro di supportare la giovane squadra che domenica scenderà in campo contro il Piazzano, in un momento delicatissimo della storia del club.