In seguito alla prevista interruzione di energia elettrica che Enel Distribuzione ha programmato per la giornata di lunedì 17 dicembre in contrada Stazione, con affissione di appositi avvisi, con ordinanza sindacale si dispone la chiusura dell'edificio scolastico della scuola primaria di San Salvo Marina. Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 18 dicembre.