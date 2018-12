Quarta edizione del Presepe Vivente di Lentella il 26 dicembre 2018 e il 5 gennaio 2019

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, la Parrocchia S. Maria Assunta di Lentella e gli Amici del Borgo Antico, con il Patrocinio del Comune e della Fondazione di partecipazione per l'Arte l'Archeologia e la cultura Vastese, organizzano, il Presepe Vivente per le vie del borgo antico del paese. Ci saranno due rappresentazioni, una mercoledì 26 dicembre 2018 e l’altra il sabato 5 gennaio 2019 con l’arrivo dei Re Magi. Entrambe le manifestazioni inizieranno alle ore 17.00. E' una bella occasione fare memoria di un'avvenimento che ha sconvolto l'intera umanità: la nascita di Gesù Bambino.

Durante la visita si può degustare alcuni prodotti tipici tradizionali.

Vi invitiamo a partecipare numerosi!!!