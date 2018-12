Autovelox sulla statale 16, il comitato Protrignina “Vogliamo chiarimenti prima della sua attivazione”

Vogliamo chiarimenti prima di attivare la postazione di controllo elettronico a mezzoautovelox da remoto sulla Strada Statale n.16 in agro del comune di Vasto.

Nella giornata di oggi abbiamo concluso la verifica della documentazione consegnataci dal Comando della Polizia Municipale di Vasto in seguito all’accesso agli atti.

Lunedì protocolleremo una richiesta di chiarimenti , prima di attivare la postazione medesima che da fonti amministrative sarà avviata nei giorni appena dopo le feste con un’ampia campagna informativa.

Vogliamo sapere intanto se l’utilizzo è riferito al periodo diurno e/o notturno sul tratto stradale della SS 16 Adriatica al Km 511+900 con il modello Multiradar S580 fornito dalla ditta Cts Electronics snc di Cannara (PG) per conto di Soes S.p.A. di Telese Terme(BN) poiché pensiamo che la postazione così come organizzata non è utilizzabile in orario notturno dalle 22 alle 7 del mattino, cosa che è bene ricordare, comporta un aumento di un terzo della sanzione previsto dal Codice della Strada.

Inoltre abbiamo rilevato anche una segnalazione non corrispondente a quanto previsto dalla legge in materia , la plurisegnalazione che avvisi il sopraggiungere della postazione , come confermato sia dalla Cassazione con le sentenze numero 5997 del 14 marzo 2014 e la 20327 del 31 luglio 2018 e sia dal Decreto Delrio e la Direttiva Minniti.

Chiederemo alla Polizia Stradale e Municipale notizie sulla calendarizzazione , cioè comunicazione dei giorni con orari stabiliti e calendario delle sedute di controllo cosi come previsto dal’art.11 legge 285 del 1992 che in qualità di organo periferico del Ministero dell’Interno spetta la verifica dell’utilizzo dello strumento di controllo elettronico della velocità.