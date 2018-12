Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca consegna la Costituzione ai diciottenni

Decine le copie della Costituzione Italiana che il sindaco, Tiziana Magnacca, ha consegnato a nome dell’amministrazione comunale a tutti gli studenti delle scuole superiori sansalvesi i quali nell’arco del 2018 hanno compiuto il 18 esimo anno di età. L'iniziativa si è tenuta nella sala teatro del Centro culturale “Aldo Moro” giovedì scorso, 13 dicembre. Nel corso dell’incontro l’attore e regista Luigi Cilli d'associazione teatrale CreatiVita ha letto un brano sull’importanza della Costituzione, un modo originale per scoprire anche la bellezza del teatro come patrimonio culturale per favorire la crescita civile e civica di una comunità. Sul palco insieme al primo cittadino erano presenti anche il presidente del consiglio comunale Eugenio Spadano e l'assessore alle attività produttive Tonino Marcello. Un gesto semplice, accompagnato dallo scambio degli auguri e la consegna di un simbolo della Città e della Costituzione Italiana. Un modo efficace, è stato detto, ma dall'alto valore simbolico per far capire ai neo maggiorenni che una volta raggiunta la maggiore età si assumono pieni diritti e pieni doveri di fronte alla legge e alla comunità. Per l'occasione è stato realizzato un video da Nicola Civitarese che ha raccontato ai nati nel 2000 tutti gli avvenimenti accaduti nel nuovo millennio.

Foto: Comune di San Salvo