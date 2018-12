La Us perde in campo e vince sugli spalti!

Nonostante le inaspettate scelte della società, il popolo sansalvese nn ABBANDONA i colori della maglia...

(Vi proponiamo il comunicato stampa di fine gara facendo nostro il titolo e la foto di copertina)

Con il minimo sforzo il Piazzano supera per 4-0 l’U.S. San Salvo. In attesa degli sviluppi attesi per la prossima settimana, la squadra sansalvese è scesa in campo con la formazione Juniores (18 anni e 10 mesi il calciatore più grande tra gli 11 titolari) diretta da mister Menna. Prova di cuore e grinta per i ragazzini sansalvesi. Partita subito difficile per i biancazzurri che dopo 2’ vanno in svantaggio in virtù del gol realizzato da Abbonizio in mischia. Al 10’ Trofino viene steso in area tra le proteste locali che volevano il penalty ma il direttore di gara lascia proseguire. Un minuto dopo il tiro debole di D’Alessandro è facile preda del portiere. Al 18’ Jelicanin sugli sviluppi di un corner firma il 2-0. Al 28’ arriva lo 0-3 di Fonseca. A tre minuti dalla fine della prima frazione grande azione di D’Alessandro ma il tiro cross viene bloccato in due tempi dal portiere. Al 57’ Bosco, con una deviazione di Suero, realizza il definitivo 4-0. Allo scadere l’estremo difensore ospite è bravo a respinge la punizione di Della Penna.

