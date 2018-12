Il Pd di San Salvo attacca: “Continuano le parate istituzionali della Magnacca”

Continuano le parate istituzionali dell’amministrazione comunale di centrodestra che, come apprendiamo dalla stampa, ha fatto la solita visita “natalizia” al Centro Anziani “Sparvieri” senza perdere ovviamente occasione di farsi fotografare cercando di prendersi l’ennesimo merito e plauso che ovviamente non ha. Il Centro Anziani “Sparvieri”, nato dall’amministrazione comunale a guida Mariotti e fino a sette anni fa fiore all’occhiello della città, se oggi svolge ancora attività, presenza, condivisione e aiuto a e per gli anziani è solo grazie alla presidente e alla vicepresidente che svolgono un costante e quotidiano lavoro. Latitante, inoperosa e con scarsa attenzione alla terza età è invece l’amministrazione comunale di centrodestra che si ricorda degli anziani e di un centro ad essi riservato solo per augurare “Buon Natale” o in altre festività calendarizzate. Dov’è l’amministrazione comunale durante l’anno? Dov’è il suo impegno verso gli anziani sempre più in difficoltà e soli ! Dov’era inoltre l’amministrazione comunale quando al Centro Anziani “Labrozzi” di San Salvo Marina, il Circolo Tennis, in modo spropositato, ha aumentato loro la retta passando da 80 euro a 350 euro e che solo grazie all’attenzione del Pd e all’impegno preso e al lavoro svolto dal consigliere Gianni Mariotti che si è riusciti a portarla da 350 a 250euro, cifra tra l’altro ancora spropositata? In suddetta circostanza ci saremmo aspettati una coesione e una voce comune con tutta l’amministrazione comunale affinché venisse salvaguardato il canone del Centro Anziani di San Salvo Marina. Continuano dunque le “facciate” dell’amministrazione comunale di centrodestra che appare, sorride, abbraccia, stringe mani, scatta foto solo quando tutto va bene e gira invece la testa dall’altra parte quando c’è da prendersi carico dei problemi della città e impegnarsi per risolverli.