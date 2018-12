Il generale Tomasone in visita al Comando legione carabineri Abruzzo e Molise

In occasione delle imminenti festività natalizie, il Generale di Corpo d’Armata Vittorio Tomasone, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, che ha competenza su Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, questa mattina si è recato nella caserma “Pasquale Infelisi”, sede del Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, a Chieti, per il consueto scambio d’auguri con i militari dell’Arma abruzzese e molisana.

L’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante della Legione Abruzzo e Molise, Generale di Brigata Carlo Cerrina, ha incontrato il personale della sede, gli Ufficiali Comandanti dei Reparti Territoriali e Speciali, una rappresentanza dei Comandanti di Stazione e dei militari in servizio presso i diversi reparti dislocati nelle due regioni, nonché i colleghi in congedo della Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Tomasone, nel corso dell’incontro, dopo aver augurato a tutti i presenti ed ai loro familiari un sereno Natale ed un felice anno nuovo, ha espresso al personale il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di criminalità comune ed organizzata, invitandoli a garantire ai cittadini una sempre più attenta e puntuale risposta alle esigenze di sicurezza attraverso una costante e rassicurante presenza sul territorio.

Un ringraziamento particolare, infine, ha voluto riservare ai rappresentanti locali dell'Associazione Carabinieri in congedo, per l'impegno svolto nel sociale, con sentita riconoscenza e apprezzamento da parte di tutta la popolazione, soprattutto per tutte le attività che i Carabinieri in congedo svolgono, quali volontari, nell’ambito della Protezione Civile.

Durante la visita, il Generale Tomasone ha consegnato al Brig. in congedo Di Giovanni Paolo la “Croce d’Onore” per le vittime del terrorismo, conferitagli dal Presidente della Repubblica Italiana. Il sovrintendente, nel novembre 2003, in forza al Reggimento M.S.U. impegnato nell’operazione “Antica Babilonia” in Nassiriya (Iraq), a seguito di improvviso attacco ad una installazione sede del contingente italiano, era stato investito da una devastante deflagrazione di una ingente quantità di esplosivo provocata da una cellula terroristica suicida, rimanendo gravemente ferito.

Successivamente, ha avuto luogo anche la cerimonia di consegna della Medaglia Mauriziana conferita a 39 militari della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise per 10 lustri di servizio. La medaglia viene concessa con decreto del presidente della Repubblica a ufficiali e marescialli «particolarmente meritevoli», che abbiano compiuto 50 anni di servizio, «con valenza doppia per gli anni di comando». Al cumulo degli anni di carriera militare, deve altresì corrispondere il possesso di specifici requisiti di merito che, nel loro insieme, conferiscano al destinatario il merito richiesto. Sono stati insigniti del prestigioso riconoscimento:

Gen. B. ris. cong. Diana Pierfranco, Col. Romano Pier Vittorio - Capo Stato Maggiore Legione CC Abruzzo e Molise, Ten. Col. Mennone Pietro - Dir. Nucleo Operativo di Protezione di L’Aquila, Ten. Col. Ventriglia Gennaro - C.te Provinciale CC di Isernia, Lgt C.S. Anzuinelli Stefano - Resp. Sez. P.G. di Sulmona, Lgt C.S. Colazzo Luigi – C.te Aliquota Radiomobile Alba Adriatica, Lgt C.S. Croce Armando – C.te Stazione Trasacco, Lgt C.S. cong. D'Antonio Bruno Domenico, Lgt C.S. Destratis Gregorio – C.te Nucleo Comando Compagnia CC Ortona, Lgt C.S. Di Campli Roberto – C.te Nucleo CC Banca D’Italia Pescara, Lgt C.S. Di Donato Paolo – C.te Nucleo Comando Compagnia CC Teramo, Lgt C.S. Franceschini Elledeo – C.te Stazione CC Torricella Sicura, Lgt C.S. Funaro Ugo – C.te Stazione CC Torricella Bojano, Lgt C.S. Lorusso Luigi Capo Sez. Amm/va C.do Prov. CC Campobasso, Lgt C.S. Magnacca Antonio C.te Aliquota Radiomobile Agnone (IS), Lgt C.S. Mazzarella Antonello - C.te Nucleo Comando Compagnia CC Lanciano, Lgt C.S. Venta Alfredo - C.te Nucleo CC Banca D’Italia L’Aquila, Lgt C.S. Venticinque Salvatore - C.te Nucleo Comando Compagnia CC Venafro (IS), Lgt C.S. Zanni Nicola - C.te Stazione CC Casalbordino, Lgt Anselmi Franco - C.te Nucleo Comando Compagnia CC Tagliacozzo (AQ), Lgt Ciardiello Domenico – C.te Stazione CC Forlì del Sannio (IS), Lgt Colabianchi Loreto - C.te Stazione CC San Benedetto dei Marsi (AQ), Lgt D'Orsi Nicola, C.te Stazione CC Pescolanciano (IS), Lgt cong. Lioci Maurizio – Lgt Narducci Vincenzo Antonio - C.te Stazione CC Baranello (CB), Lgt Scioli Mauro - C.te Stazione CC San Martino in Pensilis (CB), Lgt Tolfa Massimo - C.te Stazione CC Guardialfiera (CB), Lgt Troiano Lorenzo Antonio - C.te Stazione CC Raiano (AQ), Mar. Magg. Cerquoni Nevio Odoardo - C.te Stazione CC Valle Castellana (TE), Mar. Magg. Dambra Vincenzo - C.te Stazione CC Rosciano (PE), Mar. Magg. Dattolo Mauro Federico - C.te Aliquota Radiomobile CC Tagliacozzo (AQ), Mar. Magg. Di Ielsi Alessandro - C.te Stazione CC Cantalupo nel Sannio (IS), Mar. Magg. Londei Luigi Massimo - C.te Stazione CC Torella del Sannio (CB), Mar. Magg. Margiotta Giuseppe, C.te Stazione CC Civitella Casanova (PE), Mar. Magg. Mella Vincenzo - C.te Stazione CC Capistrello (AQ), Mar. Magg. Partenza Renato, C.te Stazione CC Palombaro (CH), Mar. Magg. Pertosa Primiano Antonio - C.te Nucleo Comando Compagnia CC Termoli, Brig. Ca. Q.S. Di Labio Gabriele – Capo Equipaggio NORM Pescara, Brig. Ca Barilone Pasquale – Capo Equipaggio NORM Pescara.